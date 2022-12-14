СМИ узнали дату встречи Путина с главами новых регионов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин собирается до конца 2022 года встретиться с временно исполняющими обязанности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Это будет первая встреча президента с Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо в их новом качестве. Последний раз Путин общался с ними очно 30 сентября, когда были подписаны договоры о принятии новых регионов в состав РФ.

Ожидается, что рабочая встреча пройдет 20 декабря. Как заметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, все зависит от графика президента. Он считает, что врио руководителей регионов обсудят с главой государства открытие представительств федеральных территориальных органов власти.

Также на встрече должны затронуть вопросы о выполнении плана восстановления, который утвердил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Заведующий кафедрой политологии Донецкого национального университета Артем Бобровский считает, что на встрече могут обсудить вопросы безопасности, социально-экономическое развитие регионов и другие перспективные задачи.

Ранее Путин заявил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от жизни в России. Глава государства сделал акцент на том, что речь идет не только о военной поддержке этих территорий. По его словам, данные регионы должны быть включены в общую научную и образовательную среды.

С 23 по 27 сентября состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.



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