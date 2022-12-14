Песков сообщил, когда Путин встретится с главами новых регионов РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретится с главами новых регионов РФ до конца года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, точная дата в Кремле уже известна, однако она будет объявлена позже.

"Мы своевременно сообщим об этом", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что Путин собирается до конца 2022 года встретиться с временно исполняющими обязанности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Это будет первая встреча президента с Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо в их новом качестве. Последний раз Путин общался с ними очно 30 сентября, когда были подписаны договоры о принятии новых регионов в состав РФ.

Ожидается, что рабочая встреча пройдет 20 декабря. Как заметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, все зависит от графика президента.

С 23 по 27 сентября состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.



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