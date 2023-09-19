Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в Клещеевке и Андреевке

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Попытки ВСУ закрепиться в Клещеевке и Андреевке заканчиваются провалом, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Об этом пишет RT.

"Данные населенные пункты находятся в серой зоне", – уточнил он.

Ранее Пушилин назвал вбросами заявления Киева о взятии Андреевки под Артемовском.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук рассказал, как подразделения ВС РФ сорвали и отразили шесть атак украинских войск в районе Серебрянского лесничества и Торского участка на краснолиманском направлении.

Потери украинской армии при этом составили более 50 солдат, один танк и боевая бронированная машина.



Российские военные сорвали атаку ВСУ на купянском направлении