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19 сентября, 11:48

Политика

Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в Клещеевке и Андреевке

Фото: kremlin.ru

Попытки ВСУ закрепиться в Клещеевке и Андреевке заканчиваются провалом, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Об этом пишет RT.

"Данные населенные пункты находятся в серой зоне", – уточнил он.

Ранее Пушилин назвал вбросами заявления Киева о взятии Андреевки под Артемовском.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук рассказал, как подразделения ВС РФ сорвали и отразили шесть атак украинских войск в районе Серебрянского лесничества и Торского участка на краснолиманском направлении.

Потери украинской армии при этом составили более 50 солдат, один танк и боевая бронированная машина.

Российские военные сорвали атаку ВСУ на купянском направлении

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