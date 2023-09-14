Пушилин назвал вбросами заявления Киева о взятии Андреевки под Артемовском

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Заявления украинских властей о том, что ВСУ якобы захватили село Андреевка вблизи Артемовска, являются очередными вбросами, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"Заявления украинских пропагандистов о захвате ВФУ Андреевки являются очередными вбросами. На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, Пушилин отметил, что российской армии удалось улучшить свои позиции на этом участке фронта за минувшие сутки.

Лидер ДНР добавил, Киев постоянно распространяет ложную информацию о ситуации в зоне боевых действий. Так, недавно на Украине сообщили о захвате населенного пункта Опытное, напомнил Пушилин. В этом были убеждены украинские солдаты, которые решили помочь в укреплении позиций, а в итоге попали под обстрел, рассказал врио главы республики.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что авиация Черноморского флота уничтожила три катера Вооруженных сил Украины в Черном море. Отмечалось, что экипажа на катерах не было.

Кроме того, в военном ведомстве заявили, что российские системы ПВО за сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, а средства радиоэлектронной борьбы смогли уничтожить 37 беспилотников ВСУ.



ВС РФ отразили 14 атак ВСУ в зоне СВО за сутки