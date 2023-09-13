13 сентября, 19:32Происшествия
Авиация Черноморского флота уничтожила 3 катера ВСУ в Черном море
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Авиация Черноморского флота уничтожила три катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
Отмечается, что экипажа на катерах не было.
В воскресенье, 10 сентября, самолеты Черноморского флота уничтожили около острова Змеиный три катера американского производства с десантом ВСУ, направлявшимся в сторону Крыма.
В ночь на 4 сентября Минобороны России также сообщало об уничтожении четырех катеров с десантом ВСУ. Тогда лодки американского производства были уничтожены в северо-западной части акватории Черного моря, украинский десант следовал в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.
Российские самолеты уничтожили 4 военных катера ВСУ в Черном море в ночь на 4 сентября
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