04 сентября, 06:22Происшествия
Самолеты РФ уничтожили четыре катера производства США с десантом ВСУ в Черном море
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В ночь на 4 сентября самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Речь идет о военных катерах Willard Sea Force американского производства. В военном ведомстве уточнили, что они следовали в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.
Ранее ночью средства противовоздушной обороны уничтожили украинские БПЛА самолетного типа в воздухе над акваторией Черного моря, вблизи Крыма, и над территорией Курской области.
До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские системы ПВО за сутки сбили 34 украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Почти 30 украинских беспилотников самолетного типа уничтожили на западе РФ
Читайте также