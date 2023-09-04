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04 сентября, 06:22

Происшествия

Самолеты РФ уничтожили четыре катера производства США с десантом ВСУ в Черном море

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 4 сентября самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о военных катерах Willard Sea Force американского производства. В военном ведомстве уточнили, что они следовали в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.

Ранее ночью средства противовоздушной обороны уничтожили украинские БПЛА самолетного типа в воздухе над акваторией Черного моря, вблизи Крыма, и над территорией Курской области.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские системы ПВО за сутки сбили 34 украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Почти 30 украинских беспилотников самолетного типа уничтожили на западе РФ

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