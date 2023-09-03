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За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 250 человек на донецком направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны России.

В боях на донецком направлении российская армия уничтожила до 250 украинских солдат, а также боевую технику.

"Две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы – Мста-Б и Д-20", – рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили атаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Артемовска, Дубово-Василевки и Зализнянского. Помимо этого, российское войска смогли отразить несколько атак 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Веселым и Старомихайловкой в ДНР.

Ранее в министерстве обороны России сообщили о том, что российские войска отразили четыре атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Работино и Вербовое в Запорожской области. Подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии отразили атаки штурмовых отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Также накануне в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.