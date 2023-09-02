В Минобороны РФ объяснили правила отпусков для военнослужащих СВО

Фото: телеграм-канал "Миноброны России"

В министерстве обороны РФ рассказали о правилах отпусков мобилизованных на СВО военнослужащих. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Министерство обороны ответило на запрос о предоставлении отпусков военнослужащих.

"В настоящее время в Минобороны России выполняется комплекс мероприятий по предоставлению отпусков военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации, с учетом принятого решения об обязательном предоставлении отпусков указанной категории военнослужащих не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно", – публикует ответ Минобороны Останина.

Уточняется, что планированием и предоставлением отпусков занимается начальник штаба с учетом безусловного выполнения задач по предназначению, стоящих перед воинской частью. Штаб воинской части составляет график отпусков, который гарантирует военнослужащим отдых. Командиры могут скорректировать этот график с учетом обстановки в зоне проведения специальной военной операции.

Отмечается также, что ротация указанной категории военнослужащих осуществляется с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО. Информацию о ротации военных получить не удастся, так как она засекречена.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие, имеющие детей-инвалидов, смогут брать до 24 дополнительных дней отдыха в год. Решение президента дополнило принятый в конце 2022 года закон о дополнительных днях отдыха для родителей детей-инвалидов.