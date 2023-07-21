В Госдуме предложили увеличить продолжительность отпуска для мобилизованных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в Минобороны РФ с предложением увеличить ежегодную продолжительность отпуска мобилизованных до 30 дней. Об этом сообщает RT.

Парламентарий напомнила, что сегодня мобилизованные, как и простые граждане, имеют право на 28 календарных дней отпуска в год. Однако этот срок не учитывает время, необходимое на дорогу от и до места отдыха. Тем временем у контрактников минимальное число отпускных дней в году достигает тридцати.

"Прошу вас, уважаемый Руслан Хаждисмелович, рассмотреть возможность уравнивания ежегодной продолжительности отпуска мобилизованных и военнослужащих, проходящих службу по контракту", – написала депутат в письме к замглавы Минобороны Руслану Цаликову.

Лантратова также считает, что для мобилизованных в качестве поощрения можно было бы предусмотреть дополнительные дни отпуска: по одному дню за каждые трое суток непосредственного участия в боевых действиях.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие, имеющие детей-инвалидов, смогут брать до 24 дополнительных дней отдыха в год. Решение президента дополнило принятый в конце 2022 года закон о дополнительных днях отдыха для родителей детей-инвалидов.



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