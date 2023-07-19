В ГД внесли законопроект об обязательном страховании добровольцев СВО

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Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект об обязательном государственном страховании участников спецоперации на Украине из числа добровольцев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый зампред Совфеда РФ Андрей Турчак.

"Закон о страховании принят, но в отношении добровольно ушедших на фронт не действует – не прописан порядок", – объяснил необходимость данной инициативы парламентарий.

По его словам, после принятия закона добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие. При этом документ будет иметь обратную силу, а значит, право на страхование здоровья и жизни получат и те, кто вступил в войска до одобрения инициативы.

Турчак отметил, что обсуждал данный законопроект с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, уже удалось получить положительный отзыв правительства.

Ранее депутаты Тамбовской областной думы предложили разрешить участникам СВО сдавать экзамены на права категорий "А" и "В" без предварительного обучения в автошколе. Ожидается, что это даст военнослужащим возможность быстрее выполнять служебные задачи в зоне боевых действий.



Участникам СВО предложили выдавать водительские права без обучения