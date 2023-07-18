Госдума утвердила закон о повышении на 5 лет предельного возраста пребывания в запасе

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Думские депутаты приняли в третьем чтении инициативу, которая предполагает повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе ряда россиян, имеющих воинские звания. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В законе "О воинской обязанности и военной службе" утвердят новый предельный возраст пребывания в запасе граждан, которые имеют звания солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана.

Так, возраст для военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет. Под законопроект подпадают в том числе иностранные граждане, которые получат право подписать контракт о нахождении в резерве, если их обязанности не связаны с использованием сведений, содержащих государственную тайну.

Данный проект был внесен в ГД группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым в ноябре 2022 года. Возраст также будет увеличен для запасников, пребывающих в мобилизационном резерве. Поправки разрешат военным в возрасте до 67 лет заключать первый контракт о пребывании в резерве в званиях высших офицеров.

Мобилизованные проходят курс боевой подготовки по своим военно-учетным специальностям