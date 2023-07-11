В Госдуме одобрили законопроект о выплатах воспитателям погибших участников СВО

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет получать фактическим воспитателям участников спецоперации выплаты по обязательному государственному страхованию. Соответствующая информация размещена на сайте электронной базы нижней палаты российского парламента.

Отмечается, что речь идет о старших братьях, сестрах, бабушках или дедушках участников СВО.

"Предлагается усовершенствовать публично-правовой механизм возмещения вреда, причиненного гибелью военнослужащего, и распространить действие положений Федерального закона, включившего фактических воспитателей в число выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели застрахованных лиц с момента начала СВО", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Такая норма действует с 14 июля, но не распространяется на все случаи, возникшие до этой даты, говорится в пояснении к инициативе.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об увеличении компенсации семьям погибших военных.

Как уточнили авторы инициативы, в данный момент каждый член семьи погибшего на службе или в результате получения травмы военнослужащего или добровольца получает ежемесячную денежную компенсацию. При расчете выплат в том числе учитывается и сам погибший.

Семьям сотрудников СВО помогают с оформлением льгот