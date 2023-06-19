Дети погибших от COVID-19 медработников и участники СВО получат квоты на зачисление в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дети, чьи родители-медработники погибли от коронавирусной инфекции, а также участники спецоперации, получат специальные квоты для поступления в российские вузы. Об этом заявила заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.

"Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Для тех, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение в 2023/2024 учебном году", – сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

На этом фоне кабмин получил полномочия по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в университетах.

Кроме того, дети медработников, умерших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, смогут поступить в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте. При этом данный проект не подразумевает вступительных испытаний.

Участники спецоперации и дети медспециалистов, умерших от коронавируса, получат право обучаться бесплатно на подготовительном отделении. Все указанные инициативы готовятся к окончательному законодательному оформлению.

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил Голиковой и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко взять на контроль реализацию проекта, а также начать координировать работу с депутатами.

С предложением обеспечить льготный прием в вузы участников спецоперации на Украине ранее выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующее обращение он направил председателю правительства. Профильным комитетам палаты поручили принять участие в данной работе.

Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение