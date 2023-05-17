В Госдуме прокомментировали идею предоставить бесплатное обучение супругам участников СВО

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В ГД назвали хорошей идею предоставления бесплатного обучения супругам участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Она отметила, что необходимо давать возможность членам семей участников СВО получать образование бесплатно.

"Как вариант, это хорошая мера поддержки участников СВО и членов их семей", – заметила Бессараб.

При этом депутат заявила, что полностью упрощать поступление на специалитет и бакалавриат не стоит, но можно давать женам военнослужащих дополнительный балл.

"Необходимо провести вступительные экзамены, посмотреть результаты ЕГЭ, чтобы понять, какие результаты по обучению достигнуты. Потому что просто предложить бесплатные места по бакалавриату и специалитету для тех, кто может не потянуть, будет обидно", – объяснила она.

Подходить к вопросу Бессараб призвала взвешенно.

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев предложил сделать бесплатным обучение для супругов участников специальной военной операции в возрасте до 35 лет включительно по программам бакалавриата и специалитета.

Как отметил Сухарев в обращении, по закону дети участников СВО имеют право на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств в пределах квоты. При этом до сих пор не предусмотрено бесплатное обучение для лиц, состоящих в браке с участниками спецоперации.

Также Минтруд РФ в ближайшее время примет постановление о возможности дополнительного профессионального образования для участников спецоперации и членов их семей. При этом работодатель будет получать компенсацию на зарплату при приеме на работу граждан таких категорий.