Минтруд РФ подготовил проект о профобразовании для участников СВО и их семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство России в ближайшее время примет постановление о возможности дополнительного профессионального образования для участников спецоперации и членов их семей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Министерством труда внесен проект постановления, которое предусматривает изменения в ряд постановлений правительства, которые регулируют профессиональное обучение отдельных категорий граждан, включая участников специальной военной операции", – цитирует Мишустина РИА Новости.

Председатель правительства пояснил, что реализация проекта позволит военнослужащим и членам семей участников СВО, в том числе погибших, получить дополнительное профобразование. В свою очередь, работодатель, при приеме на работу граждан таких категорий сможет получить компенсацию на зарплату. Финансирование проекта заложено в госбюджет.

С инициативой о создании возможности бесплатного переобучения для участников спецоперации и их семей ранее выступил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Он напомнил, что за мобилизованными гражданами рабочие места сохраняются, однако ветеранам боевых действий может потребоваться переквалификация.



Мишустин сообщил о подготовке проекта профобразования для участников СВО и их семей

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