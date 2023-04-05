Депутат Госдумы предложил ввести сбор с концертов в пользу ветеранов СВО

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести сбор в размере 1% с коммерческих культурно-массовых мероприятий в пользу фонда помощи ветеранам спецоперации, сообщает RT.

Он обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, подчеркнув, что благодаря героизму российских военнослужащих в зоне СВО российские граждане могут продолжать жить мирной жизнью, вести трудовую деятельность, посещать культурно-массовые мероприятия.

Сухарев напомнил, что 3 апреля Владимир Путин подписал указ "О создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

В связи с этим он попросил рассмотреть вопрос о возможности введения специального сбора в пользу вышеуказанного фонда поддержки.

Владимир Путин подписал указ о создании в России государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", который будет отвечать за оказание помощи семьям погибших военных СВО и ветеранам спецоперации.

Председателем фонда стала председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева. Кроме того, глава государства назначил первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко председателем совета. Попечительский совет фонда "Защитники Отечества" возглавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

О создании подобного фонда Путин впервые заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля. По словам российского лидера, структуры этого фонда должны начать осуществлять свою деятельность во всех регионах РФ уже в 2023 году.



В России расширят поддержку семьям бойцов и ветеранам СВО

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