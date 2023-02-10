В ГД внесен законопроект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты Алексей Журавлев от партии ЛДПР и Александр Бородай от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий сделать парковку бесплатной для ветеранов боевых действий. Соответствующий проект размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

"Предлагается внести изменения в часть первую статьи 16 федерального закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", – следует из документа.

Согласно инициативе авторов, лицам, имеющим статус ветерана боевых действий, предлагается дать право бесплатной парковки транспорта на платных автостоянках.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что россияне, отправившиеся в зону спецоперации на добровольных началах и получившие в ходе спецоперации инвалидность, смогут получать две пенсии. Также добровольцы могут претендовать на другие компенсации в рамках российского законодательства.



Россиянам рассказали о праве на две пенсии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!