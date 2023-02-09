В ГД одобрили закон о поддержке супругов погибших при исполнении военнослужащих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Думские депутаты приняли во втором и третьем чтениях инициативу, согласно которой в РФ установятся меры социальной поддержки всем супругам военнослужащих, которые погибли во время исполнения обязанностей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Представляется целесообразным исключить условие одинокого проживания и совместного проживания с детьми из подпункта 4 пункта 2 статьи 21 Федерального закона № 5-ФЗ, предусмотрев право на получение мер социальной поддержки независимо от состава членов семьи и совместного проживания", – говорится в сообщении.

Решение позволит улучшить уровень соцзащиты супруги или супруга погибшего ветерана боевых действий. Кроме того, законопроект благоприятно скажется на уровне доходов данной категории лиц, которой предусмотрена ежемесячная выплата.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее думский депутат Иван Сухарев направил письмо на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с просьбой ввести десятидневный отпуск для военнослужащих по призыву, у которых есть дети в возрасте до 7 лет. Отмечалось, что инициатива направлена на поддержку семей с малолетними детьми.

Госдума приняла закон о наделении добровольцев статусом ветерана боевых действий

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!