В ГД внесли проект об отсрочке от мобилизации для ИП и глав фермерских хозяйств

Фото: Москва 24/Роман Балаев

На рассмотрение в Госдуму внесли проект закона, который предусматривает освобождение от мобилизации ИП и глав фермерских хозяйств. Соответствующий документ появился в думской электронной базе.

"Законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских хозяйств", – отмечается в материале.

Отсрочку предлагается давать индивидуальным предпринимателя и участникам ООО, у которых:

работают пять и более человек (за шесть месяцев, которые предшествовали началу мобилизации);

нет задолженностей по выплате зарплаты и уплате налогов и сборов.

Авторами инициативы являются парламентарии от партии "Новые люди". Руководитель фракции Алексей Нечаев обратил внимание на то, что предприниматели создают необходимые рабочие места, которые будут востребованы и среди военнослужащих, завершивших участие в спецоперации.

По его словам, есть планы привлекать участников СВО к политике, однако, по мнению Нечаева, на всех просто не хватит мандатов.

В свою очередь, заместитель лидера партии Сардана Авксентьева подчеркнула, что законопроект отвечает запросу россиян.

"Призвали около 27 тысяч предпринимателей, согласно этим цифрам, каждый десятый призывник – предприниматель. То есть ущерб для экономики довольно серьезный, поэтому и внесена такая инициатива", – прокомментировала она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков предложил предоставлять отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации единственным учредителям и руководителям предприятий.

Он сообщил, что такое решение позволило бы поддержать бизнес, как было в случае с освобождением предпринимателей от заполнения статистической отчетности.

При этом депутат призывает предоставлять отсрочку только тем гражданам, которые уплачивали налоги до объявления мобилизации. Другим условием является наличие на предприятии наемных работников.

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