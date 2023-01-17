Юристы Госдумы не одобрили законопроект об освобождении ученых от мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Законопроект об освобождении кандидатов и докторов наук от призыва в рамках частичной мобилизации не соотносится с подходом в законодательстве о мобилизации. Это следует из заключения правового управления Госдумы, размещенного в думской электронной базе.

Деятельность правового управления ГД заключается в проверке предлагаемых законопроектов на соответствие российской Конституции, основным отраслевым законодательным актам по поручению Совета Думы или ответственного комитета. Перед первым чтением законопроекта он должен быть рассмотрен комитетом Госдумы по обороне.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от партий "Новые люди", КПРФ и ЛДПР. Согласно инициативе парламентариев, имеющие ученую степень должны быть освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации, однако в случае полной действие законопроекта на лиц распространяться не будет.



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