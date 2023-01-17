В РФ зафиксировали спрос на специалистов по воинскому учету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В РФ отметили рост числа вакансий специалистов по воинскому учету. В общей сложности их менее 1% от общего числа, однако в сравнении с 2021 годом спрос вырос во много раз, передает РБК со ссылкой на рекрутерские агентства.

По данным HeadHunter, до начала СВО такие вакансии мелькали достаточно редко, в 2021 году было размещено всего 145. После старта спецоперации показатель незначительно вырос. Однако после начала частичной мобилизации аналитики отметили увеличение спроса. Так, с 21 сентября до конца 2022 года подобных предложений насчитывалось порядка 500.

В Superjob рассказали о похожей ситуации. По словам представителей рекрутерского агентства, раньше кадровые специалисты не занимались вопросами воинского учета, так как штрафы за нарушения были незначительными. После старта мобилизации в стране спрос в работниках данной сферы появился как у частных компаний, так и у государственных организаций, а также университетов.

Ранее депутат думского комитета по обороне Андрей Гурулев оценил возможность проведения второй волны мобилизации, заявив, что для этого нет никаких предпосылок.

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Спустя месяц, 28 октября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении призыва. Министр рассказал, что в общей сложности на службу призвали 300 тысяч граждан.

Путин заявил об отсутствии факторов для новой мобилизации

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