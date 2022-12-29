Шойгу призвал понять, что работа по координации СВО не ограничивается одним днем

Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, открыв первое заседание парламентской координационной группы по вопросам спецоперации, призвал понять, что работа организации рассчитана не на один день. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Работа очень важна, и что самое главное – она не на один день. Это надо понимать", – сказал Шойгу, подчеркнув, что за решенными проблемами часто возникают следующие.

Глава Минобороны РФ напомнил, что частичная мобилизация в стране завершена. По ней, как уточнил Шойгу, в оперативном формате удалось решить большую часть вопросов.

В состав группы вошли общественные деятели, журналисты, корреспонденты и парламентарии. Организацию возглавил зампред СФ Андрей Турчак.

Ранее Шойгу проверил подразделения группировки Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Он осмотрел условия содержания личного состава и военной техники. Начальник медицинской службы доложил Шойгу об обеспечении военных в полевой санчасти запасами лекарств и имущества.



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