Закон об увеличении призывного возраста до 21 года могут принять в 2023 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Повышение призывного возраста с 18 лет до 21 года можно осуществить только посредством принятия соответствующих законодательных поправок, это может быть сделано в 2023 году, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом сообщает ТАСС.

"Это в любом случае может быть реализовано только через законы, надо вносить изменения в законодательство, мы готовы к этой работе", – сказал он.

Картаполов отметил, что депутаты будут ждать официальных предложений от министерства обороны по данному вопросу.

"Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано", – пояснил Картаполов.

Он добавил, что возглавляемый им думский комитет безусловно поддерживает инициативу военного ведомства.

В среду, 21 декабря, ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу предложил при комплектовании ВС России поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года.

Он также выступил за повышение предельного возраста призыва до 30 лет.

Шойгу предложил поменять призывной возраст

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