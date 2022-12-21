В Госдуме объяснили увеличение возраста призыва с 18 до 21 года

Фото: Минобороны РФ

Зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин назвал "абсолютно правильным" предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу увеличить возраст призыва в армию. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я считаю, что это будет правильное решение, абсолютно правильное. Поддерживаю полностью. Хочу отметить, что сейчас призыв с 18 до 27 лет, поэтапно предлагается с 21 до 30 лет", – заявил парламентарий.

Депутат объяснил, что более взрослые призывники успеют получить определенную специальность и образование, а это в свою очередь позволит укрепить обороноспособность РФ и повысить военный потенциал людского ресурса.

В ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу предложил при комплектовании ВС России поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. Он также выступил за повышение предельного возраста призыва до 30 лет.

Во время своего выступления руководитель Минобороны также указал на необходимость нарастить численность российских вооруженных сил до 1,5 миллиона человек, из которых 695 тысяч будут составлять военнослужащие по контракту.

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