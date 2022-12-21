В РФ не планируют увеличивать срок срочной службы в армии – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России не обсуждается возможность увеличения срока срочной службы в армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военной сфере.

"В рамках озвученных Шойгу (министром обороны РФ Сергеем Шойгу. – Прим. ред.) планов по повышению возраста призыва не идет речь об увеличении срока службы, в том числе до 1,5 или 2 лет", – сообщил источник.

До этого военком подмосковных Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин со ссылкой на информацию от военного комиссара Подмосковья полковника Алексея Астахова заявил, что в России может быть увеличен срок срочной службы до полутора, а затем до двух лет.

Позже Астахов опроверг распространившуюся информацию. Он напомнил, что срок срочной службы в войсках российской армии составляет 12 месяцев. Изменений в установленных правилах не ожидается.

В среду, 21 декабря, на расширенном заседании коллегии министерства обороны Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный повысить с 27 до 30 лет. Также министр обороны предложил обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.



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