Песков не стал комментировать вопрос об изменении сроков срочной службы в армии

Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о возвращении в РФ двухлетней срочной службы. Его слова приводит ТАСС.

"(Это к. – Прим. ред.) Сергею Кужугетовичу (министру обороны Сергею Шойгу. – Прим. ред.). Военкомы – это его опция, это не ко мне", – сказал Песков, также переадресовав вопрос об отношении к подобной теме Владимира Путина в Минобороны.

Ранее военком подмосковных Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин со ссылкой на информацию от военного комиссара Подмосковья полковника Алексея Астахова заявил, что в России может быть увеличен срок срочной службы до полутора, а затем до двух лет.

Позже Астахов опроверг распространившуюся информацию. Он напомнил, что срок срочной службы в войсках российской армии составляет 12 месяцев. Изменений в установленных правилах не ожидается.



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