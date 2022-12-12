Соловьев выступил за увеличение срока службы в армии

Фото: телеграм-канал "СОЛОВЬЕВ"

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что срок службы в российской армии должен быть увеличен. Об он заявил в эфире собственной передачи на телеканале "Россия 1".

"Ясно, что срок службы должен быть увеличен. Очевидно, что совершенно бессмысленная ситуация, когда люди, которых год готовили, после этого идут на гражданку", – сказал Соловьев.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил вернуться к практике двухлетней службы в армии.

Идею поддержал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его мнению увеличение продолжительности срочной службы позволит повысить качественно подготовки военнослужащих.



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