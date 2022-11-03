Депутат Госдумы выступил за увеличение срока службы в армии до двух лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Увеличение срочной службы в армии до двух лет позволит качественно подготовить военнослужащих, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. Он добавил, что это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности армии.

Он также допустил, что вопрос об увеличении срока военной службы может быть вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

1 ноября в России начался осенний призыв на службу в армии. Он продлится до 31 декабря. Этой осенью планируется призвать порядка 120 тысяч человек, что примерно на семь тысяч меньше, чем годом ранее.

Как заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призывники, которые поступят на военную службу, в зону спецоперации направляться не будут. Также их не планируется привлекать к участию в боевых действиях после прохождения ими службы.



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