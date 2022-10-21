В Кремле не обсуждали введение двухлетней службы в ВС РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вопросы, связанные с введением двухлетнего срока службы по призыву и распространением воинской повинности на женщин, в Кремле не обсуждались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Кремль не имеет какой-либо позиции относительно возможности увеличения срока воинской службы по призыву.

"Главное здесь – это мнение министерства обороны. <...> Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было", – сказал Песков, добавив, что введение призыва женщин также не обсуждалось.

Ранее с инициативой вернуться к практике двухлетней службы в армии выступил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он выразил мнение, что это позволит готовить профессиональных военнослужащих и увеличит численность ВС России.

В поддержку инициативы выступил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Депутат выразил мнение, что за год сложно полноценно подготовить военнослужащего.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!