Точной даты завершения мобилизации пока нет – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Точная дата завершения частичной военной мобилизации в России в настоящий момент не определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что 14 октября Владимир Путин отмечал, что мобилизационные мероприятия должны завершиться примерно через две недели, то есть к концу октября.

"Какой-то более точной даты нет", – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что некоторые регионы уже завершили процесс призыва. По словам Пескова, ситуация с ошибками при проведении мобилизации во многом выправилась, однако пока делать какие-либо выводы преждевременно.

"Необходимые уроки выносятся. Давайте дождемся, когда она будет завершена уже по всей стране", – добавил Песков.

14 октября Путин заявил, что в России мобилизовали 222 тысячи человек. Он отметил, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тысячи километров и охранять ее только контрактниками невозможно.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Шойгу доложил Путину о том, как мобилизованные проходят боевое слаживание

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