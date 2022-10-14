Песков заявил, что слова Путина свидетельствуют о скором завершении мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Частичная мобилизация в России завершится после призыва 300 тысяч человек. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Владимир Путин анонсировал завершение мобилизационных мероприятий до конца месяца. Президент также отметил, что не получал дополнительных предложений о расширении этих мер.

"Это означает, что частичная мобилизация завершится", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее глава государства рассказал, что в России уже мобилизовали 222 тысячи человек. По его словам, призыв должен завершиться в течение двух недель. Он отметил, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тысячи километров и охранять ее только контрактниками невозможно. Путин сделал акцент на том, что проходить подготовку должны все призывники, подпавшие под мобилизацию. Он уточнил, что ее первичный этап занимает от 5 до 10 дней, затем еще 5–15 дней мобилизованные находятся в частях.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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