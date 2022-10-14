Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не бояться ходить по Москве на фоне мобилизации, а сообщать о проблемах в Генпрокуратуру, сообщает РИА Новости.

"Не надо бояться ходить по Москве, надо задать вопрос Генпрокуратуре", – сказал представитель Кремля, комментируя "облавы" в Москве и Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что все случаи вручения повесток на улицах и в метро необходимо проверять отдельно. Песков не исключил, что речь действительно идет об уклонистах.

"Надо спросить у военкомов, на основании чего вручают повестки. Может быть, действительно уклонисты, может быть, им помогают какие-то электронные системы. Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять", – сказал Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что уже мобилизованы 222 тысячи человек из предполагаемых 300 тысяч. Глава государства отметил, что частичная мобилизация будет завершена за две недели.

Президент объяснил, почему было принято решение о частичной мобилизации. Он отметил, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тысячи километров и охранять ее только контрактниками невозможно.



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