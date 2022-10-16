Приемная ГД в приоритетном порядке рассмотрит обращения об ошибках мобилизации – Володин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Приемная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать информацию об ошибках при частичной мобилизации в России. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер ГД Вячеслав Володин.

Он пообещал, что мимо проблем никто проходить не будет.

Володин напомнил, что мобилизация должна завершиться в течение двух недель, и отметил важность того, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами и указами президента.

"Возникают разные ситуации. Если вы столкнулись с нарушениями – обращайтесь. Есть поручение Президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь. <...> Можете писать в комментариях. Сообщения изучаются", – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы добавил необходимость сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные перед ней задачи и достигла цели.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России уже мобилизованы 222 тысячи из предполагаемых 300 тысяч граждан. По его словам, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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