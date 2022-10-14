Все без исключения женщины не подлежат частичной мобилизации – Минобороны РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все без исключения женщины не подпадают под частичную мобилизацию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальное заявление Минобороны России.

"В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем", – сообщили в оборонном ведомстве.

Там дополнили, что женщины не подлежат призыву вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других обстоятельств.

Ранее о том, что женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что подобное решение не планировали принимать и в будущем.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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