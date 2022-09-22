Предстоящий военный призыв в России не будет связан со спецоперацией – Генштаб

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Предстоящий призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ не будет связан с военной спецоперацией на Украине, все мероприятия будут осуществляться в плановом порядке, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", – сказал он.

По словам Цимлянского, все призванные срочники будут проходить службу на территории России вне зависимости от наличия специальности. Он уточнил, что в ходе осеннего призыва планируется призвать 120 тысяч человек.

"Это меньше чем прошлой осенью, вместе с тем, даже при проведении специальной военной операции это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства", – пояснил Цимлянский.

Он пояснил, что все военнослужащие по призыву, чей срок службы истек, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

