Адвокат рассказал, могут ли призывника не взять в армию из-за татуировок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Призывника c татуировками могут не взять в армию, если врачебная комиссия посчитает их наличие психическим расстройством. Об этом Москве 24 рассказал адвокат Алексей Гавришев.

С 1 ноября в России стартовал осенний призыв на срочную службу в армию. В этом году в связи с частичной мобилизацией он начался на месяц позже обычного. На военную службу призывают не пребывающих в запасе молодых людей в возрасте 18–27 лет. Призывная кампания завершится 31 декабря 2022 года.

Каждый призывник проходит военно-врачебную комиссию, напомнил Гавришев. В частности, врач-психиатр осматривает татуировки на теле молодых людей, а также проводит с ними беседу, чтобы выявить патологии или наличие психического расстройства, уточнил эксперт.





Алексей Гавришев адвокат Большую роль играет значение набитой татуировки и ее размеры. То есть если у человека будет татуировка на открытой части тела и она носит в себе негативный или угрожающий посыл, то такого призывника могут не взять в армию, а поставить на учет в психоневрологический диспансер. Именно на эти параметры ссылается врач-психиатр при проведении осмотра.

При этом само по себе наличие татуировок у призывников не освобождает их от прохождения воинской службы, подчеркнул Гавришев.

"В российском законодательстве не закреплены правила или нормативно-правовые акты, которые могут каким-либо образом освобождать от прохождения воинской службы при наличии татуировок", – объяснил эксперт.

Ранее в РФ предложили рассмотреть возможность возвращения к двухгодичной службе в армии. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его идею поддержали в нижней палате парламента. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин пояснил, что подготовить военнослужащего всего за год представляется непростой задачей.



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