Песков объяснил решение перенести призыв на 1 ноября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Решение перенести призыв с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это позволит развести потоки мобилизованных и срочников.
"Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Накануне Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, будут призваны на военную службу в период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Всего призыву подлежат 120 тысяч человек. Кроме того, с 1 октября должно произойти увольнение со службы по призыву тех, у кого истек ее срок.
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что предстоящий призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ не будет связан с военной спецоперацией на Украине, все мероприятия будут осуществляться в плановом порядке.
По его словам, все призванные срочники будут проходить службу на территории России вне зависимости от наличия специальности.
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