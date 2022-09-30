Россиянам рассказали, могут ли мобилизовать уволенных со службы контрактников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уволенных с военной службы за невыполнение условий контрактников также могут призвать в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф".

Там рассказали, что уволенные за невыполнение контракта все еще находятся в запасе Вооруженных сил России.

Кроме того, во время частичной мобилизации военнослужащие-контрактники не смогут уволиться до окончания специальной военной операции на Украине. Это связано с тем, что их договоры продлят до завершения СВО.

Также сообщалось, что денежные выплаты призванным станут начислять с момента появления приказа о зачислении в списки воинской части. Уточняется, что это происходит за один-два дня после прибытия в воинчасть.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Портал "Объясняем. РФ" рассказал, есть ли ограничения на передвижение при мобилизации

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