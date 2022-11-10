Минобороны предложило сократить срок службы иностранцев в российской армии – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство обороны РФ предложило сократить срок заключения контракта на военную службу для иностранцев. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Предельный срок службы предлагается установить на отметке в 1 год. Сократить длительность контракта могут для должностей с воинскими званиями "солдат", "матрос", "сержант" и "старшина".

По действующему законодательству минимальный срок контракта для иностранных граждан составляет пять лет. Россияне имеют право заключить первый договор на два или три года.

Иностранцы могут попасть на военную службу в России по контракту, если владеют русским языком, соответствуют медицинским и профессионально-психологическим требованиям. Кроме того, учитывается владение навыками для конкретных военно-учетных специальностей.

Если предложенные Минобороны изменения одобрят, новые правила набора иностранцев вступят в силу с марта 2023 года.

В октябре кабмин РФ установил квоту на временное проживание в России для иностранцев без гражданства на 2023 год. Сообщается, что совокупное число разрешений составило 13,5 тысячи.

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