Юрист поддержал предложение увеличить срок принятия наследства для военнослужащих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заслуженный юрист России Иван Соловьев оценил предложение депутата Госдумы Евгения Федорова расширить для военнослужащих срок принятия наследства. Об этом сообщает RT.

По мнению специалиста, такая мера выступит "дополнительной гарантией соблюдения прав" служащих по контракту, добровольцев и мобилизованных. Кроме того, будет снят законодательный барьер на реализацию гражданских прав военнослужащих.

Ныне действующий шестимесячный срок вступления в наследство Соловьев объяснил необходимостью поиска наследуемого имущества и формирования наследственной массы. Кроме того, данный период отводится на заявление права со стороны наследников.

Заявившие права на наследство включаются в круг наследников. Опоздавшие же вынуждены доказывать в суде, что задержка была вызвана уважительными причинами, или просить других наследников о письменном согласии.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить срок принятия наследства гражданами, которые проходят военную службу. По мнению парламентария, вместо шести месяцев этот период должен составлять 1 год.

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