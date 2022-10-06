Кабмин установил квоту разрешений иностранцам на временное проживание в РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Кабмин РФ установил квоту на выдачу 13,5 тысячи разрешений на временное проживание в России для иностранцев без гражданства на 2023 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Из распоряжения Кабмина следует, что квота выделена с распределением по субъектам России. Общее число разрешений составило 13 535.

"Резерв квоты Российской Федерации на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 4 060 разрешений на временное проживание", – следует из распоряжения ведомства.

В 2022 году количество разрешений по квоте составляет 18 955.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что жителям вошедших в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, находящихся за границей, необходимо определиться по вопросу смены гражданства в течение месяца.

Замглавы ведомства напомнил, что проживающим на территории новых регионов выдача российских паспортов будет осуществляться в ускоренном режиме.

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