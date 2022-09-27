Сноуден прокомментировал получение гражданства России

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден после получения гражданства РФ заявил, что стабильность положительно повлияет на жизнь его семьи.

"После двух лет ожидания и почти десяти лет в изгнании, немного стабильности окажет положительное влияние для моей семьи", – написал он в Twitter в качестве ответа на свою же публикацию от 2020 года, в которой он сообщил, что подает на российское гражданство.

Накануне Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ. Среди получивших российское гражданство значился также экс-сотрудник спецслужб США Сноуден.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе. Позднее адвокат экс-сотрудника спецслужб США Анатолий Кучерена отметил, что в ближайшее время получить российское гражданство планирует и супруга Сноудена.

Между тем, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что позиция Соединенных Штатов относительно Эдварда Сноудена осталась прежней. В Вашингтоне считают, что экс-сотрудник спецслужб США должен вернуться в Америку, чтобы предстать перед судом. Прайс подчеркнул, что Штаты все еще считают Сноудена своим гражданином.

