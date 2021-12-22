Трамп рассказал, почему не помиловал Ассанжа и Сноудена

Фото: depositphotos/actionsports

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил, почему не помиловал Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена.

В интервью Кэндис Оуэнс, которое опубликовано на портале The Daily Wire, политик заявил, что принял решение положиться в данном вопросе на суд.

"В одном случае была шпионская сделка, а в другом – человек, который раскрыл настоящую коррупцию. Относительно одного из этих дел, не скажу, какого именно, у меня были более сильные чувства. Я мог бы сделать это (помиловать. – Прим. ред.). Однако скажу так – есть люди с разными точками зрения на обоих сторонах этого дела. На одной стороне есть плохие люди, поэтому я решил, что пусть <...> суд сделает свою работу", – сказал Трамп.

В то же время бывший американский лидер добавил, что он "был очень близок к тому, чтобы пойти другим путем".

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. Позже Россия предоставила ему временное убежище, а год спустя – трехлетний вид на жительство, который продлили еще на три года в 2017 году.

Основателя WikiLeaks Ассанжа задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили 18 обвинений в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, также в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Журналист был взят под стражу британской полицией, после того как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет. В июне 2020 года в США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Джулиана Ассанжа. В американском министерстве юстиции заявляли, что речь идет о связях Ассанжа с хакерской группой Anonymous.