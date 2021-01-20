Эксперт прокомментировал помилование Трампом 73 человек

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Помилование 73 человек и смягчение наказание еще 70 людям, объявленное Дональдом Трампом в последний день своего президентского срока, является характерным для США жестом доброй воли со стороны уходящего президента, заявил исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Об этом сообщает RT.

Эксперт отметил, что помилование экс-советника президента Стивена Бэннона и политконсультанта Республиканской партии Пола Эриксона, вероятно, продиктовано их лояльностью Трампу, в связи с которой он может на них рассчитывать в будущем.

"Трамп – это человек, у которого нет команды… Но есть люди, которые с ним когда-то работали и пострадали, как считается, потому что ему слишком были лояльны", – заявил Бышок.

Он уточнил, что скорее всего Трамп имеет некоторые планы и амбиции остаться существенной фигурой в Республиканской партии после ухода с поста президента.

"В любом случае пока его политическое будущее непонятно, Но он понимает, что если есть лояльные люди, то это люди, на которых можно, если что, опереться. В этом есть свой резон", – отметил аналитик.

По словам Бышка, помилование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена было практически невозможным с учетом уровня предъявляемых им обвинений.

"В США людей, которые олицетворяют собой антигосударственную деятельность, деятельность, которая направлена на подрыв идеи государственной тайны, не милуют. Сноуден и Ассанж воспринимаются как люди, которые покусились фактически на государственность как таковую", – подытожил он.

Ранее Трамп в последний день своих полномочий объявил о помиловании более 70 человек, в том числе своего бывшего советника Стивена Бэннона. Бэннон вместе с тремя предполагаемыми сообщниками обвинялся в мошенничестве и присвоении средств, собранных для строительства стены на границе США и Мексики.