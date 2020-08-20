Экс-помощника Трампа арестовали за мошенничество

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Бывший помощник президента Соединенных Штатов Стивен Бэннон был арестован 20 августа на основании обвинений в мошенничестве и присвоении крупных средств доноров. Арестованы также еще три человека, сообщает ТАСС.

"Бэннон предстанет сегодня перед судом Южного округа Нью-Йорка", – заявили в прокуратуре Южного округа штата Нью-Йорк.

Стивен Бэннон был в 2017 году главным стратегом, старшим советником 45-го президента США Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам. 18 августа того же года покинул пост.

Ранее Трамп назвал экс-главу Пентагона самым переоцененным генералом. "Возможно, единственная вещь, которая объединяет меня и Барака Обаму, – это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире", – заявил американский лидер.