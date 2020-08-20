Экс-помощника Трампа арестовали за мошенничество

17:30
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Бывший помощник президента Соединенных Штатов Стивен Бэннон был арестован 20 августа на основании обвинений в мошенничестве и присвоении крупных средств доноров. Арестованы также еще три человека, сообщает ТАСС.
"Бэннон предстанет сегодня перед судом Южного округа Нью-Йорка", – заявили в прокуратуре Южного округа штата Нью-Йорк.
Стивен Бэннон был в 2017 году главным стратегом, старшим советником 45-го президента США Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам. 18 августа того же года покинул пост.
Ранее Трамп назвал экс-главу Пентагона самым переоцененным генералом. "Возможно, единственная вещь, которая объединяет меня и Барака Обаму, – это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире", – заявил американский лидер.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: