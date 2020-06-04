Трамп назвал экс-главу Пентагона самым переоцененным генералом

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Президент США Дональд Трамп назвал раскритиковавшего его экс-руководителя Пентагона Джеймса Мэттиса самым переоцененным генералом в мире, сообщает "Газета.ру".

"Возможно, единственная вещь, которая объединяет меня и Барака Обаму, – это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире", – заявил американский лидер.

По его словам, раньше у Мэттиса было прозвище "Хаос", но главе США больше нравится называть генерала "Бешеным псом". Он назвал стиль руководства экс-главы Пентагона неприемлемым.

В прошлом году Мэттис сказал, что считает Пакистан самой опасной страной в мире. Он объяснил это тем, что в последнее время общество там стало более радикально настроено и стремительно вырос ядерный потенциал.

Об отставке Мэттис заявил в декабре 2018 года из-за разногласий с Трампом. С 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны США стал Патрик Шанахан. В июле 2019 года на этот пост Сенат утвердил кандидатуру Марка Эспера.