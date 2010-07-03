Бывший глава Пентагона назвал наиболее опасную страну

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Экс-глава Пентагона США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире. Он объяснил это тем, что в Пакистане в последнее время общество стало более радикально настроено и стремительно вырос ядерный потенциал, передает РИА Новости.

"Радикализция общества. Они отдают себе отчет в том, что происходит, они это понимают. Когда вы берете радикализованное общество, добавляете к этому самый стремительно растущий в мире ядерный арсенал, вы поймете, почему одно из моих убеждений касается того, что нам необходимо сейчас сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении. Это самая большая проблема сейчас", – сказал он.

Ранее Мэттис опубликовал свою книгу Call Sign Chaos: Learning to Lead. В ней он написал: "Из всех стран, с которыми я имел дело, Пакистан – самая опасная".

Мэттис возглавлял Пентагон с начала работы администрации президента США Дональда Трампа. Он ушел в отставку 31 декабря 2018 года.

Отставку Мэттиса спровоцировало решение Трампа в конце 2018 года вывести войска США из Сирии. Министр обороны в прошении об отставке указал на разногласия с Трампом.

