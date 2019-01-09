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10:45

Глава Пентагона обругал непечатными словами F-35

за рубежом

10:45

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Фото: ТАСС/DPA/Al Drago

Патрик Шанахан, временно возглавляющий Пентагон, выступил с резкой критикой программы корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на бывших высокопоставленных чиновников США.

Собеседник издания назвал F-35 нецензурным словом, литературный перевод которого звучит как "облажался". Шанахан добавил, что в Lockheed Martin не в курсе, как осуществить программу создания истребителя пятого поколения.

Отмечается, что еще когда Шанахан был заместителем американского министра обороны, он не раз "смешивал с грязью" программу F-35 на заседаниях военного ведомства. Помимо этого, нынешний врио главы Пентагона критиковал гендиректора Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон. Это подтверждает экс-чиновник администрации президента США.

Шанахан, за плечами которого 31 год работы в корпорации Boeing, также высказывал мнение, что эта компания справилась бы с созданием стелс-истребителя лучше.

Имя нового руководителя Пентагона стало известно в конце декабря 2018 года. Бывший министр обороны Джеймс Мэттис ушел в отставку после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии.

за рубежом

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