Глава Пентагона обругал непечатными словами F-35

Патрик Шанахан, временно возглавляющий Пентагон, выступил с резкой критикой программы корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на бывших высокопоставленных чиновников США.
Собеседник издания назвал F-35 нецензурным словом, литературный перевод которого звучит как "облажался". Шанахан добавил, что в Lockheed Martin не в курсе, как осуществить программу создания истребителя пятого поколения.
Отмечается, что еще когда Шанахан был заместителем американского министра обороны, он не раз "смешивал с грязью" программу F-35 на заседаниях военного ведомства. Помимо этого, нынешний врио главы Пентагона критиковал гендиректора Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон. Это подтверждает экс-чиновник администрации президента США.
Шанахан, за плечами которого 31 год работы в корпорации Boeing, также высказывал мнение, что эта компания справилась бы с созданием стелс-истребителя лучше.
Имя нового руководителя Пентагона стало известно в конце декабря 2018 года. Бывший министр обороны Джеймс Мэттис ушел в отставку после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии.
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