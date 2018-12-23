Трамп назвал имя нового главы Пентагона

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С 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны США будет нынешний замглавы Пентагона Патрик Шанахан. Об этом в Twitter написал Дональд Трамп.

Американский президент отметил, что у Шанахана длинный список достижений за время работы замминистра и ранее в "Боинге".

В авиастроительной корпорации Шанахан работал на посту старшего вице-президента. На работу в Пентагон он перешел в марте 2017 года.

На минувшей неделе в отставку ушел предыдущий министр обороны Джеймс Мэттис. Причиной тому стали разногласия с президентом по ключевым вопросам.