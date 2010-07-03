Марка Эспера утвердили на посту главы Пентагона

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Во вторник, 23 июля, Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны страны. В ближайшее время он будет приведен к присяге, сообщает РИА Новости.

В конце июня Эспер был назначен на должность исполняющего обязанности главы Пентагона.

Марк Эспер ранее занимал пост министра сухопутных сил, входящих в структуру министерства обороны.

Предыдущий полномочный министр обороны США Джеймс Мэттис ушел в отставку 31 декабря 2018 года. Таким образом, Минобороны США более шести месяцев оставалось без постоянного руководителя.

